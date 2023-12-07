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В России грузовой самолет загорелся во время взлета (видео)

Россия, Четверг 07 декабря 2023 08:50
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В России грузовой самолет загорелся во время взлета (видео) Фото: в России грузовой самолет загорелся во время взлета (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Самолет загорелся во время взлета в Улан-Удэ (Россия). Грузовой Ту-204 должен біл отправиться в китайский Чжанчжоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Грузовой самолет авиакомпании "Аэростар" должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу. Однако, через несколько минут после взлета, у борта Ту-204 загорелся левый двигатель", - говорится в сообщении.

Пилоты доложили в аэропорт, после чего сбросили топливо и начали посадку.

"Все службы аэропорта были приведены в готовность. В итоге борт благополучно приземлился в 8:30 по местному времени. Пострадавших нет", - утверждает Baza.

Проблемы с самолетами у РФ

В России постоянно происходят ЧП с участием авиации. В частности, у самолетов российского производства "Суперджет" добавилось проблем из-за санкций. Пилоты жалуются на отказы навигационных баз данных.

Добавим, что запрет на поставки запчастей и ремонт авиалайнеров из-за санкций в России коснулся даже авиационной краски. Авиакомпаниям РФ приходится ждать краску по 3-4 месяца.

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