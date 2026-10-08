В Росії уражено важливий для ВПК завод, поруч - дата-центр "Яндексу"

В Рязанській області було уражено станкобудівний завод "Саста", який є важливим для військово-промислового комплексу (ВПК) Росії. Також поруч з об'єктом знаходится дата-центр "Яндексу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Завод "Саста" спеціалізується на виробництві металообробних верстатів із ЧПУ, зокрема 5-осьових обробних центрів, токарно-фрезерних комплексів та важких верстатів.
Обладнання підприємства використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості РФ. Сам завод заявляє про входження до зведеного реєстру організацій ОПК Росії.
Значення підприємства для ВПК полягає не у виробництві готового озброєння, а у забезпеченні виробничої бази - його верстати необхідні для виготовлення високоточних металевих деталей і вузлів.
Раніше "Саста" постачала спеціальні верстати підприємствам Корпорації "Тактичное ракетное вооружение" та "Роскосмосу". Підприємство також перебуває під міжнародними санкційними обмеженнями.
OSINT-и -додають, що на території об’єкта також розташований ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" - великий дата-центр із заявленою енергетичною потужністю до 12 МВт та інфраструктурою для розміщення десятків тисяч серверів.
"Таким чином, на одному майданчику з "Састою" знаходиться також значний об’єкт серверної інфраструктури "Яндекса", - йдеться в одному з OSINT-пабліків, який також опублікував супутниковий знімок об'єктів.
Відомо, що на території об'єкта палає масштабна пожежа.
Слід зазначити, що поки офіційно атаку місцева влада Рязанської області не підтвердила.
Нагадаємо, раніше Рязань зазнала масованої атаки дронів. Внаслідок ударів відразу на двох об'єктах виникли великі пожежі.
Йдеться про сортувальний комплекс компанії Wildberries та місцевий НПЗ.