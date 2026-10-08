В России поражен важный для ВПК завод, рядом – дата-центр "Яндекса"

Что известно о заводе "Саста"

Завод "Саста" специализируется на производстве металлообрабатывающих станков с ЧПУ, в том числе 5-осевых обрабатывающих центров, токарно-фрезерных комплексов и тяжелых станков.

Оборудование компании употребляется в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжеленной индустрии РФ. Сам завод заявляет о вхождении в сводный реестр организаций ОПК России.

Значение компании для ВПК заключается не в производстве готового вооружения, а в обеспечении производственной базы - его станки нужны для производства высокоточных металлических деталей и узлов.

Ранее "Саста" поставляла специальные станки предприятиям Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и "Роскосмосу". Предприятие находится также под международными санкционными ограничениями.

Рядом с объектом – дата-центр "Яндекса"

OSINT-ы добавляют, что на территории объекта также расположен ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" - крупный дата-центр с заявленной энергетической мощностью до 12 МВт и инфраструктурой для размещения десятков тысяч серверов.

"Таким образом, на одной площадке с "Састой" находится также значительный объект серверной инфраструктуры "Яндекса", - говорится в одном из OSINT-пабликов, который также опубликовал спутниковый снимок объектов.

Известно, что на территории объекта разгорается масштабный пожар.

Следует отметить, что пока официально атаку местные власти Рязанской области не подтвердили.