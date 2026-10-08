В Росії уражено важливий для ВПК завод, поруч - дата-центр "Яндексу"

В Рязанській області було уражено станкобудівний завод "Саста", який є важливим для військово-промислового комплексу (ВПК) Росії. Також поруч з об'єктом знаходится дата-центр "Яндексу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про завод "Саста"

Завод "Саста" спеціалізується на виробництві металообробних верстатів із ЧПУ, зокрема 5-осьових обробних центрів, токарно-фрезерних комплексів та важких верстатів.

Обладнання підприємства використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості РФ. Сам завод заявляє про входження до зведеного реєстру організацій ОПК Росії.

Значення підприємства для ВПК полягає не у виробництві готового озброєння, а у забезпеченні виробничої бази - його верстати необхідні для виготовлення високоточних металевих деталей і вузлів.

Раніше "Саста" постачала спеціальні верстати підприємствам Корпорації "Тактичное ракетное вооружение" та "Роскосмосу". Підприємство також перебуває під міжнародними санкційними обмеженнями.

Поруч з об'єктом - дата-центр "Яндексу"

OSINT-и -додають, що на території об’єкта також розташований ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" - великий дата-центр із заявленою енергетичною потужністю до 12 МВт та інфраструктурою для розміщення десятків тисяч серверів.

"Таким чином, на одному майданчику з "Састою" знаходиться також значний об’єкт серверної інфраструктури "Яндекса", - йдеться в одному з OSINT-пабліків, який також опублікував супутниковий знімок об'єктів.

Відомо, що на території об'єкта палає масштабна пожежа.

Слід зазначити, що поки офіційно атаку місцева влада Рязанської області не підтвердила.