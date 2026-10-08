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В России поражен важный для ВПК завод, рядом – дата-центр "Яндекса"

02:58 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
В России поражен важный для ВПК завод, рядом – дата-центр "Яндекса" Фото: российская МЧС (Getty Images)
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В Рязанской области был поражен станкостроительный завод "Саста", который важен для военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Также рядом с объектом находится дата-центр "Яндекса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно о заводе "Саста"

Завод "Саста" специализируется на производстве металлообрабатывающих станков с ЧПУ, в том числе 5-осевых обрабатывающих центров, токарно-фрезерных комплексов и тяжелых станков.

Оборудование компании употребляется в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжеленной индустрии РФ. Сам завод заявляет о вхождении в сводный реестр организаций ОПК России.

Значение компании для ВПК заключается не в производстве готового вооружения, а в обеспечении производственной базы - его станки нужны для производства высокоточных металлических деталей и узлов.

Ранее "Саста" поставляла специальные станки предприятиям Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и "Роскосмосу". Предприятие находится также под международными санкционными ограничениями.

Рядом с объектом – дата-центр "Яндекса"

OSINT-ы добавляют, что на территории объекта также расположен ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" - крупный дата-центр с заявленной энергетической мощностью до 12 МВт и инфраструктурой для размещения десятков тысяч серверов.

"Таким образом, на одной площадке с "Састой" находится также значительный объект серверной инфраструктуры "Яндекса", - говорится в одном из OSINT-пабликов, который также опубликовал спутниковый снимок объектов.

Известно, что на территории объекта разгорается масштабный пожар.

Следует отметить, что пока официально атаку местные власти Рязанской области не подтвердили.

Напомним, ранее Рязань подверглась массированной атаке дронов. В результате ударов сразу на двух объекта возникли крупные пожары.

Речь идет о сортировочном комплексе компании Wildberries и местном НПЗ.

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