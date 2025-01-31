У Росії уражено один із найбільших НПЗ, який переробляв 14 млн тонн нафти на рік, - ЦПД
У ніч на п'ятницю, 31 січня, один з найбільших нафтопереробних заводів Російської області було атаковано. НПЗ знаходить у Волгоградській області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у Telegram.
"Було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. Він є одним із найбільших у РФ", - написав Коваленко.
Він також уточнив, що проектна потужність переробки на НПЗ становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. Це робить його шостим за величиною НПЗ у Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне.
Що передувало
Сьогодні вночі росіяни поскаржились на вибухи у Волгоградській області. Звуки вибухів, прольотів дронів і стрілянини, було чути приблизно близько 3 години ночі за місцевим часом.
Місцеві жителі заявляли, що нібито невідомі дрони атакували НПЗ у Красноармійському районі, однак також була інформація про атаку НПЗ "Лукойлу", який розташований безпосередньо у Волгограді.
Інші атаки на території Росії
Нагадаємо, в ніч на 29 січня українські воїни атакували нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородській області Росії. Внаслідок атаки там виникла серйозна пожежа.
А ось 30 січня, у Брянській області могла бути атакована розподільча станція "Новозибків" нафтопроводу "Дружба".
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