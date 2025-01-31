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У Росії уражено один із найбільших НПЗ, який переробляв 14 млн тонн нафти на рік, - ЦПД

П'ятниця 31 січня 2025 08:47
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У Росії уражено один із найбільших НПЗ, який переробляв 14 млн тонн нафти на рік, - ЦПД Ілюстративне фото: у Росії уражено один із найбільших НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У ніч на п'ятницю, 31 січня, один з найбільших нафтопереробних заводів Російської області було атаковано. НПЗ знаходить у Волгоградській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у Telegram.

"Було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. Він є одним із найбільших у РФ", - написав Коваленко.

Він також уточнив, що проектна потужність переробки на НПЗ становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. Це робить його шостим за величиною НПЗ у Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне.

Що передувало

Сьогодні вночі росіяни поскаржились на вибухи у Волгоградській області. Звуки вибухів, прольотів дронів і стрілянини, було чути приблизно близько 3 години ночі за місцевим часом.

Місцеві жителі заявляли, що нібито невідомі дрони атакували НПЗ у Красноармійському районі, однак також була інформація про атаку НПЗ "Лукойлу", який розташований безпосередньо у Волгограді.

Інші атаки на території Росії

Нагадаємо, в ніч на 29 січня українські воїни атакували нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородській області Росії. Внаслідок атаки там виникла серйозна пожежа.

А ось 30 січня, у Брянській області могла бути атакована розподільча станція "Новозибків" нафтопроводу "Дружба".

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