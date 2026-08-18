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У Росії ухилення від податків досягло 12-річного максимуму

05:05 18.08.2026 Вт
1 хв
Російські підприємці опинилися перед вибором: сплачувати податки або приховувати виручку
aimg Юлія Маловічко
Фото: росіяни масово не платять податки (Getty Images)

У Росії від початку цього року зафіксували більше трьох тисяч злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків. Це на 17,2% більше, ніж раніше, та є максимальним показником за останні 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, російський бізнес намагається виживати в умовах посилення податкового навантаження та дедалі частіше йде в тінь.

Серед факторів, які впливають на ситуацію, у розвідці називають підвищення податку на прибуток до 25%, ПДВ до 22%, а також запровадження прогресивного ПДФО.

У СЗРУ зазначають, що російські підприємці опинилися перед вибором: сплачувати податки або приховувати виручку.

Водночас податкова служба РФ посилила цифровий контроль. Вона аналізує банківські виписки та транзакції підприємств.

Російські силовики вже заявили про "повернення" 70 млрд рублів. За даними СЗРУ, значну частину цієї суми отримали за рахунок арештованого майна.

Крім того, у Росії пропонують змінити правила щодо строків давності за податковими злочинами. Їх можуть зупиняти на період дії відстрочки або розстрочки зі сплати заборгованості.

Це означатиме, що сплив строку давності не дозволятиме автоматично закрити справу, якщо підприємець має податкову заборгованість.

Нагадаємо, видатки та дефіцит федерального бюджету Росії можуть виявитися на понад один трильйон рублів більшими, ніж передбачає чинний бюджет.

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