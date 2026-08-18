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В России уклонение от налогов достигло 12-летнего максимума

05:05 18.08.2026 Вт
1 мин
Российские предприниматели оказались перед выбором: платить налоги или скрывать выручку
aimg Юлия Маловичко
Фото: россияне массово не платят налоги (Getty Images)

В России с начала этого года зафиксировали более трех тысяч преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Это на 17,2% больше, чем раньше, и является максимальным показателем за последние 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным СЗРУ, российский бизнес пытается выживать в условиях усиления налоговой нагрузки и все чаще уходит в тень.

Среди факторов, влияющих на ситуацию, в разведке называют повышение налога на прибыль до 25%, НДС до 22%, а также введение прогрессивного НДФЛ.

В СВРУ отмечают, что российские предприниматели оказались перед выбором: платить налоги или скрывать выручку.

В то же время, налоговая служба РФ усилила цифровой контроль. Она анализирует банковские выписки и транзакции компаний.

Российские силовики уже заявили о "возвращении" 70 млрд рублей. По данным СЗРУ, значительную часть этой суммы получили за счет арестованного имущества.

Кроме того, в России предлагают изменить правила сроков давности по налоговым преступлениям. Их могут останавливать на период действия отсрочки или рассрочки по уплате задолженности.

Это будет означать, что истечение срока давности не позволит автоматически закрыть дело, если предприниматель имеет налоговую задолженность.

Напомним, расходы и дефицит федерального бюджета России могут оказаться более чем на один триллион рублей больше, чем предусматривает действующий бюджет.

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