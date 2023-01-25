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В Росії в центрі Махачкали чоловік відкрив стрілянину з дробовика, його розшукують

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Махачкала, Середа 25 січня 2023 15:13
В Росії в центрі Махачкали чоловік відкрив стрілянину з дробовика, його розшукують Фото: в центрі Махачкали чоловік відкрив стрілянину з дробовика, його розшукують (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Махачкалі (місто на півдні РФ, на Кавказі) невідомий відкрив стрілянину з дробовика та втік. Наразі чоловіка розшукують, оголошено план "Перехоплення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Telegram-канал МВС Дагестану.

"Сьогодні, приблизно о 15:10, до чергової частини поліції надійшло повідомлення від очевидців про те, що в Махачкалі по проспекту Расула Гамзатова 18 невідомий чоловік, який озброєний дробовиком, прогулюючись, спрямовував зброю на перехожих, але постріли робив у повітря", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють російські силовики, жертв та постраждалих внаслідок інциденту нібито немає.

"Зараз вживаються заходи до встановлення особи та затримання чоловіка.
Оголошено план "Перехоплення", - додають в МВС Дагестану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві з військової частини втік озброєний солдат, тоді правоохоронці та спецслужби оголошували його розшук.

Додамо, нещодавно у Воронезькій та Липецькій областях Росії також розшукували озброєного військового.

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