У Росії з тривогою відреагували на витік секретних документів у США, - ISW

Російські лідери думок із тривогою відреагували на витік секретних військових документів у США про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Це свідчить про страх перед перспективою майбутніх контрнаступів України в російському інформаційному просторі. Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж за місяць.
У російських Telegram-каналах додатково циркулюють явно сфальшовані версії документів, які занижують заявлені втрати Росії та завищують кількість втрат ЗСУ.
Незалежно від правдивості документів, що просочилися, реакція російських блогерів на статтю в New York Times підкреслює страх українського контрнаступу, який проник у російський інформаційний простір.
Багато ЗМІ в РФ відкинули справжність документів і сконцентрувалися на тому, що оприлюднені фото є дезінформацією, призначеною для того, щоб заплутати і оманити російське військове командування.
Раніше стало відомо, що в соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що докладно описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
Пізніше у соцмережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні, Китаї та Близькому Сході.
Детальніше про витік документів можна прочитати у матеріалі РБК-Україна - "Підмітний лист. Чи був насправді в США "витік про плани ЗСУ": що кажуть експерти".
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