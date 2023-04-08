У Росії з тривогою відреагували на витік секретних документів у США, - ISW

Це свідчить про страх перед перспективою майбутніх контрнаступів України в російському інформаційному просторі. Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж за місяць.

У російських Telegram-каналах додатково циркулюють явно сфальшовані версії документів, які занижують заявлені втрати Росії та завищують кількість втрат ЗСУ.

Незалежно від правдивості документів, що просочилися, реакція російських блогерів на статтю в New York Times підкреслює страх українського контрнаступу, який проник у російський інформаційний простір.

Багато ЗМІ в РФ відкинули справжність документів і сконцентрувалися на тому, що оприлюднені фото є дезінформацією, призначеною для того, щоб заплутати і оманити російське військове командування.

Ключові висновки ISW: