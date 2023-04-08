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В России с тревогой отреагировали на утечку секретных документов в США, - ISW

Фото: в России с тревогой отреагировали на утечку секретных документов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские лидеры мнений с тревогой отреагировали на утечку секретных военных документов в США о войне на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Это свидетельствует о сохраняющемся страхе перед перспективой будущих контрнаступлений Украины в российском информационном пространстве. Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в интернете еще 4 марта, и остается неясным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем через месяц.

В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, которые занижают заявленные потери России и завышают количество потерь ВСУ.

Независимо от правдивости просочившихся документов, реакция российских блогеров на статью в New York Times подчеркивает боязнь украинского контрнаступления, которое проникло в российское информационное пространство.

Многие СМИ в РФ отвергли подлинность документов и сконцентрировались на том, что обнародованные фото являются дезинформацией, предназначенной для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование.

Ключевые выводы ISW:

  • Кремль продолжает настаивать на том, что он не заинтересован в переговорах, возлагая при этом ответственность на страны Запада.
  • Российские авиационные подразделения меняют тактику, возможно, в результате потерь авиации и истощения запасов высокоточного оружия.
  • Согласно новым правилам, высокопоставленные российские чиновники могут покинуть РФ только с разрешения премьер-министра Михаила Мишустина.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово - Кременная.
  • Оккупанты продолжали наступление в районе Бахмута и наземные атаки вдоль линии Авдеевка – Донецк на востоке Украины.
  • Российские силы продолжают строить оборону во временно оккупированных регионах Запорожской и Херсонской областей.
  • Российские оккупационные власти активизируют работу по паспортизации на оккупированной части Украины.

Ранее стало известно, что в соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

Позже в соцсетях обнаружили новую партию секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.

Детальнее об утечке документов можно прочитать в материале РБК-Украина - "Подметное письмо. Была ли на самом деле в США "утечка о планах ВСУ": что говорят эксперты".

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