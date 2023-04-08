В России с тревогой отреагировали на утечку секретных документов в США, - ISW

Российские лидеры мнений с тревогой отреагировали на утечку секретных военных документов в США о войне на Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Это свидетельствует о сохраняющемся страхе перед перспективой будущих контрнаступлений Украины в российском информационном пространстве. Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в интернете еще 4 марта, и остается неясным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем через месяц.
В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, которые занижают заявленные потери России и завышают количество потерь ВСУ.
Независимо от правдивости просочившихся документов, реакция российских блогеров на статью в New York Times подчеркивает боязнь украинского контрнаступления, которое проникло в российское информационное пространство.
Многие СМИ в РФ отвергли подлинность документов и сконцентрировались на том, что обнародованные фото являются дезинформацией, предназначенной для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование.
Ранее стало известно, что в соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
Позже в соцсетях обнаружили новую партию секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.
Детальнее об утечке документов можно прочитать в материале РБК-Украина - "Подметное письмо. Была ли на самом деле в США "утечка о планах ВСУ": что говорят эксперты".
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