В России с тревогой отреагировали на утечку секретных документов в США, - ISW

Это свидетельствует о сохраняющемся страхе перед перспективой будущих контрнаступлений Украины в российском информационном пространстве. Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в интернете еще 4 марта, и остается неясным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем через месяц.

В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, которые занижают заявленные потери России и завышают количество потерь ВСУ.

Независимо от правдивости просочившихся документов, реакция российских блогеров на статью в New York Times подчеркивает боязнь украинского контрнаступления, которое проникло в российское информационное пространство.

Многие СМИ в РФ отвергли подлинность документов и сконцентрировались на том, что обнародованные фото являются дезинформацией, предназначенной для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование.

Ключевые выводы ISW: