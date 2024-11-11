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У Росії триває підготовка ядерної ракети Р-30 "Булава". ЗМІ показали супутниковий знімок

Фото: транспортно-заряджальний агрегат 3Ф30-9 для обслуговування ракети Р-30 "Булава" (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

У мережі з’явився супутниковий знімок, на якому видно процес спорядження та підготовки міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава". Вона виступає одним з елементів "ядерної тріади" РФ та розміщується на атомних підводних крейсерах проекту 955 "Борей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Спочатку цей знімок з'явився на російських ресурсах. Росіяни стверджують, що на ньому "засвічено" роботу 12-го Головного управління Міноборони РФ, яке власне відповідає за обслуговування ядерного озброєння.

Defense Express зазначає, що до цього моменту в публічний простір не потрапляли супутникові зображення, які б "світили" підготовчі роботи по російським ракетам, що можуть виступати носіями ядерної зброї.

Час та місце дії, відображені на цьому знімку, достеменно невідомі. Ймовірно транспортно-пусковий контейнер із самою Р-30 "Булава" (сірого кольору) розміщений в нижньому лівому куті на знімку, також можна помітити наявність кількох машин різного призначення.

Процес підготовки Р-30 "Булава" (супутникове зображення з відкритих джерел)

Видання також звертає увагу, що росіяни навіть не намагаються хоч якось маскуватися.Вони навіть демонстративно проводять роботи з підготовки МБР морського базування, яку ймовірно далі мали б завантажувати на один з атомних підводних крейсерів проекту 955.

"На цьому моменті можемо зафіксувати певну "взаємопрозорість": тобто країни Заходу можуть постійно моніторити за допомогою супутників зокрема процеси, пов’язані з ядерним арсеналом РФ, ну а своєю чергою росіяни в чомусь демонстративно проводять подібного роду операції, очевидно з метою психологічного впливу", - зазначає Defense Express.

Тому цілком можливо, що аналогічні роботи на аеродромах стратегічної авіації РФ відбуваються також під щільним наглядом супутників країн Заходу.

Нагадаємо, у травні 2024 року стало відомо, що РФ прийняла на озброєння балістичну ракету "Булава". Хоча через технічні проблеми багато запусків цієї ракети завершилися невдало або лише частково вдало.

Так у листопаді 2023 року ГРУ повідомляло, що Росія провела невдалі випробування ракет "Ярс" та "Булава", які є носіями ядерної зброї.

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