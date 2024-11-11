В России идет подготовка ядерной ракеты Р-30 "Булава". СМИ показали спутниковый снимок

Сначала этот снимок появился на российских ресурсах. Россияне утверждают, что на нем "засвечена" работа 12-го Главного управления Минобороны РФ, которое собственно отвечает за обслуживание ядерного вооружения.

Defense Express отмечает, что до этого момента в публичное пространство не попадали спутниковые изображения, "светящие" подготовительные работы по российским ракетам, которые могут выступать носителями ядерного оружия.

Время и место действия, отображенные на этом снимке, неизвестны. Вероятно, транспортно-пусковой контейнер с самой Р-30 "Булава" (серого цвета) расположен в нижнем левом углу на снимке, также можно заметить наличие нескольких машин различного назначения.

Процесс подготовки Р-30 "Булава" (спутниковое изображение из открытых источников)

Издание также обращает внимание, что россияне даже не пытаются хоть как-то маскироваться. Они даже демонстративно проводят работы по подготовке МБР морского базирования, которую, вероятно, далее должны были бы загружать на один из атомных подводных крейсеров проекта 955.

"На этом моменте можем зафиксировать определенную "взаимность": то есть страны Запада могут постоянно мониторить с помощью спутников в частности процессы, связанные с ядерным арсеналом РФ, ну а в свою очередь россияне в чем-то демонстративно проводят подобного рода операции, очевидно с целью психологического воздействия" , - отмечает Defense Express.

Поэтому вполне возможно, что аналогичные работы на аэродромах стратегической авиации РФ проходят также под надзором спутников стран Запада.