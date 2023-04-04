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Росії треба "шок-мобілізація". У Зеленського натякнули, кому вигідне вбивство Татарського

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Київ, Вівторок 04 квітня 2023 11:48
Росії треба "шок-мобілізація". У Зеленського натякнули, кому вигідне вбивство Татарського Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента натякають, що будь-які "теракти" в Росії вигідні її владі, аби впливати на свій народ. Тож вбивство псевдовоєнкора Владлена Татарського має на меті спонукати росіян до мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"РФ потрібна шок-мобілізація свого населення під егідою "Батьківщина у небезпеці!", щоб добирати "добровольців"…РФ необхідно виправдати агресивну війну, щоб скоротити допомогу Україні…Робіть правильні висновки про природу будь-яких "терактів" у Росії", - написав Подоляк.

Вбивство Татарського

Нагадаємо, що 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе підірвали так званого "воєнкора" Владлена Татарського.

Додамо, що в Росії вже побачили у ліквідації Татарського нібито український слід.

Натомість міжнародні експерти схиляються до думки, що вбивство пропагандиста, яке сталося в барі засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії.

Все, що відомо про загибель російського пропагандиста - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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