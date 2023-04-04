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России нужна "шок-мобилизация". У Зеленского намекнули, кому выгодно убийство Татарского

Новина українською →
Киев, Вторник 04 апреля 2023 11:48
России нужна "шок-мобилизация". У Зеленского намекнули, кому выгодно убийство Татарского Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента намекают, что любые "теракты" в РФ выгодны ее власти, чтобы влиять на свой народ. Поэтому убийство псевдовоенкора Владлена Татарского направлено на то, чтобы побудить россиян к мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"РФ нужна шок-мобилизация своего населения под эгидой "Родина в опасности!", чтобы подбирать "добровольцев"…РФ необходимо оправдать агрессивную войну, чтобы сократить помощь Украине…Делайте правильные выводы о природе любых "терактов" в России", - написал Подоляк.

Убийство Татарского

Напомним, что 2 апреля в российском Санкт-Петербурге в кафе взорвали так называемого военкора Владлена Татарского.

Добавим, что в России уже увидели в ликвидации Татарского якобы украинский след.

Между тем международные эксперты склоняются к мнению, что убийство пропагандиста, которое произошло в баре основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, вероятно, является частью эскалации внутренних конфликтов в России.

Все, что известно о гибели российского пропагандиста - читайте в материале РБК-Украина.

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