У Росії не ті кістки. Директор Софії Київської розкрила обман про княгиню Інгігерду

Вже п’ятий рік поспіль Україна намагається домогтися канонізації Інгігерди - дружини Ярослава Мудрого, яка походила зі шведської королівської родини.

Щороку 23 лютого, у день її смерті, біля саркофага Інгігерди в Софії Київській відбувається панахида.

Водночас, як розповідає Неля Куковальська, Росія просуває власну версію історії, видаючи за Інгігерду іншу жінку.

За словами Куковальської, російська версія ґрунтується на припущенні, що наприкінці життя Інгігерда нібито розлучилася з Ярославом і пішла до монастиря в Новгороді, де стала монахинею під іменем Анни, а після смерті була канонізована.

Саме її мощі зараз Росія демонструє в різних країнах як святу шведську княгиню Інгігерду Новгородську.

"Але дослідження показали, що це кістки жінки 35 років, а Інгігерда померла старшою. Ймовірно, це рештки першої дружини Ярослава Мудрого Анни"- пояснює Куковальська.

Вона додає, що після розповіді цієї історії шведським науковцям ті були, за її словами, м’яко кажучи, дуже здивовані.