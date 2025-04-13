У России не те кости. Директор Софии Киевской раскрыла обман о княгине Ингигерде

Уже пятый год подряд Украина пытается добиться канонизации Ингигерды - жены Ярослава Мудрого, которая происходила из шведской королевской семьи.

Ежегодно 23 февраля, в день ее смерти, возле саркофага Ингигерды в Софии Киевской проходит панихида.

В то же время, как рассказывает Неля Куковальская, Россия продвигает собственную версию истории, выдавая за Ингигерду другую женщину.

По словам Куковальской, российская версия основывается на предположении, что в конце жизни Ингигерда якобы развелась с Ярославом и ушла в монастырь в Новгороде, где стала монахиней под именем Анны, а после смерти была канонизирована.

Именно ее мощи сейчас Россия демонстрирует в разных странах как святую шведскую княгиню Ингигерду Новгородскую.

"Но исследования показали, что это кости женщины 35 лет, а Ингигерда умерла старше. Вероятно, это останки первой жены Ярослава Мудрого Анны" - объясняет Куковальская.

Она добавляет, что после рассказа этой истории шведским ученым те были, по ее словам, мягко говоря, очень удивлены.