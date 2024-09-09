У Росії темп набору контрактників за рік зріс ушестеро, - ЗМІ

Як зазначає видання, за перше півріччя 2023 року одноразову виплату за підписання контракту отримали 26 тисяч 700 осіб, а у 2024 році за цей же період - 166 тисяч.

Ймовірно, таке збільшення числа контрактників пов’язане із розміром виплат після укладення контракту. Адже для того, щоб залучити росіян на війну, російська влада підіймає виплати за підписання контракту: у серпні 2024-го федеральна виплата зросла зі до 400 тисяч рублів, а регіональні - в середньому вчетверо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що нестача солдатів для війни проти України, що посилюється, спонукає Росію підвищити бонуси за набір, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації. Однак наразі мало ознак того, що це працює.

Відомо, що Курську область наразі захищають мобілізовані, яким раніше Кремль обіцяв, що участі у війні вони брати не будуть.

Також ми писали, що Російська Федерація буде змушена оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 року попри те, що наразі її численність більше від української.

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