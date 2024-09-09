В России темп набора контрактников за год вырос в шесть раз, - СМИ

Как отмечает издание, за первое полугодие 2023 года единовременную выплату за подписание контракта получили 26 тысяч 700 человек, а в 2024 году за этот же период – 166 тысяч.

Вероятно, такое увеличение числа контрактников связано с размером выплат после заключения контракта. Ведь для того чтобы привлечь россиян на войну, российские власти поднимают выплаты за подписание контракта: в августе 2024-го федеральная выплата выросла с до 400 тысяч рублей, а региональные - в среднем вчетверо.

Ранее РБК-Украина сообщало, что усиливающаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор во избежание повторения непопулярной мобилизации. Однако пока мало признаков того, что это работает.

Известно, что Курскую область защищают мобилизованные, которым ранее Кремль обещал, что участия в войне они принимать не будут.

Также мы писали, чтоРоссийская Федерация будет вынуждена объявить очередную волну мобилизации до конца 2024 года, несмотря на то, что сейчас ее численность больше украинской.

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