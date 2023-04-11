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У Росії та під Луганськом. Журналісти знайшли вже сім масових поховань "вагнерівців"

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Вівторок 11 квітня 2023 20:56
У Росії та під Луганськом. Журналісти знайшли вже сім масових поховань "вагнерівців" Фото: журналісти знайшли вже сім масових поховань "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії та на окупованих територіях України виявлено вже сім кладовищ найманців ПВК "Вагнера", на яких поховано щонайменше 995 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу BBC.

Як повідомляє видання, масові поховання знаходяться в Краснодарському краї, Новосибірську та Іркутську, а також у Самарській, Свердловській і Московській областях. Ще один цвинтар - під Луганськом.

Судячи з відкритих даних, багато ліквідованих виявилися в'язнями, які мають відбувати терміни позбавлення волі.

Журналісти стверджують, що щонайменше у 42 перевірених випадках родичам "вагнерівців" так і не повідомили про їхню ліквідацію в Україні, а деяким родинам навіть після похорону найманців продовжували говорити, що вони живі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Росії за останні два тижні підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених, які були завербовані в ПВК "Вагнера" та відправлені на війну проти України.

Також раніше ми писали, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

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