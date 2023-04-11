У Росії та під Луганськом. Журналісти знайшли вже сім масових поховань "вагнерівців"

У Росії та на окупованих територіях України виявлено вже сім кладовищ найманців ПВК "Вагнера", на яких поховано щонайменше 995 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу BBC .

Як повідомляє видання, масові поховання знаходяться в Краснодарському краї, Новосибірську та Іркутську, а також у Самарській, Свердловській і Московській областях. Ще один цвинтар - під Луганськом.

Судячи з відкритих даних, багато ліквідованих виявилися в'язнями, які мають відбувати терміни позбавлення волі.

Журналісти стверджують, що щонайменше у 42 перевірених випадках родичам "вагнерівців" так і не повідомили про їхню ліквідацію в Україні, а деяким родинам навіть після похорону найманців продовжували говорити, що вони живі.