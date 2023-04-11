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В России и под Луганском. Журналисты нашли уже семь массовых захоронений "вагнеровцев"

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Вторник 11 апреля 2023 20:56
В России и под Луганском. Журналисты нашли уже семь массовых захоронений "вагнеровцев" Фото: журналисты нашли уже семь массовых захоронений "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России и на оккупированных территориях Украины обнаружено уже семь кладбищ наемников ЧВК "Вагнера", на которых похоронены по меньшей мере 995 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу BBC.

Как сообщает издание, массовые захоронения находятся в Краснодарском крае, Новосибирске и Иркутске, а также в Самарской, Свердловской и Московской областях. Еще одно кладбище - под Луганском.

Судя по открытым данным, многие ликвидированные оказались заключенными, которые должны отбывать сроки лишения свободы.

Журналисты утверждают, что, по меньшей мере, в 42 проверенных случаях родственникам "вагнеровцев" так и не сообщили об их ликвидации в Украине, а некоторым семьям даже после похорон наемников продолжали говорить, что они живы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в России за последние две недели подтвердили гибель как минимум 400 заключенных, которые были завербованы в ЧВК "Вагнера" и отправлены на войну против Украины.

Также ранее мы писали, что бойцы ЧВК "Вагнера" понесут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

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