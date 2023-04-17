UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Росії суттєво збільшився попит на китайські смартфони через санкції, - Reuters

Фото: Xiaomi (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Китайські смартфони Xiaomi та Realme стали займати понад 70% російського ринку. Це сталося через відставку інших брендів після розпочатої Росією війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сплеск смартфонів у Китаї стався після того, як Samsung та Apple скоротили продажі в Росії через війну проти України. Китайські виробники Xiaomi і Realme тепер займають дві провідні позиції на російському ринку", - йдеться у повідомленні.

Reuters пише, що РФ стає все більш залежною від Пекіна, різко збільшивши використання юаня, збільшивши постачання енергоносіїв до Китаю і почав продавати більше китайських автомобілів.

Росія намагається відмовитися від західних технологій, тому Кремль наказав чиновникам, які беруть участь у підготовці до президентських виборів 2024 року, припинити використання iPhone через побоювання, що пристрої вразливі для західних спецслужб.

"Попит на бренди з Китаю в кількісному вираженні зріс на 42% до минулого року, а їх сумарна частка склала понад 70%", - повідомив російський рітейлер побутової електроніки "М.Відео".

Минулого року "М.Відео" та оператор мобільного зв'язку МТС почали продавати знижені в ціні смартфони, пропонуючи російським споживачам дешевші альтернативи, оскільки західні санкції сприяли економічному спаду і падінню заробітної плати.

Нагадаємо, що 13 квітня НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія продовжує роботу в Росії та розширює свій бізнес, попри війну в Україні.

Пізніше китайська компанія Xiaomi почала відкидати звинувачення Національного агентства з питань запобігання корупції, яке внесло її до списку міжнародних спонсорів війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКитайСанкції проти РосіїВійна в Україні