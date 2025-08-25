У Росії стався вибух на танкері, почалася пожежа: що відомо

Сьогодні, 25 серпня, на російському танкері "Онемен", що перевозив бензин, стався вибух та почалася пожежа. Судно перебувало на річці Анадырь у Чукотському автономному окрузі РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.
Як пише російський ресурс, інцидент стався на малому танкері "Онемен", що перевозив бензин. Причиною вибуху називають пари горючої рідини.
За наявними фотографіями, сила вибуху була такою, що частина палуби над танкером була вирвана. Після вибуху сталася пожежа, яку вдалося загасити.
У результаті постраждали двоє людей - капітан і практикант, обидва перебувають у тяжкому стані у реанімації. Одному із постраждалих провели трепанацію черепа.
Як стверджує російська влада, розливу пального не сталося, герметичність судна збереглася. Наразі "Онемен" відбуксований у порт Анадирь.
У грудні 2024 року сильний шторм у Керченській протоці призвів до аварії двох російських танкерів, "Волгонефть-212" та "Во Волгонефть-239", що перевозили мазут.
Внаслідок аварії в море вилилося від 2400 до 8000 тонн мазуту, що призвело до екологічної катастрофи.
Спочатку нафтові плями відносило до російського узбережжя, проте згодом вони наблизилися до окупованих територій України, а пізніше досягли берегів Одеської області.
Також плями нафтопродуктів були виявлені на Болгарії та Румунії, а ще екологи зафіксували загибель дельфінів.