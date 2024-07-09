У Росії сталася пожежа на хімзаводі

Російські надзвичайники інформували, що загоряння відбулося на висоті 56 метрів.

"Горить покрівля складу з апатит-нефеліновим концентратом", - йдеться в заяві міністерства.

Також вказувалося, що на місці працювали 46 спеціалістів та 14 одиниць техніки.

"Відкрите горіння вже ліквідовано на 1500 квадратних метрах", - розповіли в МНС о 05:09 та уточнили через близько пів години, що вогнеборці вже загасили пожежу на промисловому підприємстві.

В міністерстві додали, що внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

Варто зауважити, що хоча в заяві МНС назва палаючого підприємства не називається, судячи з оприлюднених відомством кадрів, йдеться про Кіровський філіал гірничо-збагачувальний комплекс АТ "Апатит".

З відкритих джерел відомо, що комбінат займається виробництвом фосфатної сировини. Підприємство є містоутворюючим підприємством Кіровська та Апатитів.

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