У Росії сталася пожежа на хімзаводі

У російському місті Кіровськ (Мурманська область) сьогодні, 9 липня, сталася пожежа на хімічному підприємстві. Площа вогняної НС охопила близько 1500 "квадратів" на об'єкті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МНС Росії.
Російські надзвичайники інформували, що загоряння відбулося на висоті 56 метрів.
"Горить покрівля складу з апатит-нефеліновим концентратом", - йдеться в заяві міністерства.
Також вказувалося, що на місці працювали 46 спеціалістів та 14 одиниць техніки.
"Відкрите горіння вже ліквідовано на 1500 квадратних метрах", - розповіли в МНС о 05:09 та уточнили через близько пів години, що вогнеборці вже загасили пожежу на промисловому підприємстві.
В міністерстві додали, що внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.
Варто зауважити, що хоча в заяві МНС назва палаючого підприємства не називається, судячи з оприлюднених відомством кадрів, йдеться про Кіровський філіал гірничо-збагачувальний комплекс АТ "Апатит".
З відкритих джерел відомо, що комбінат займається виробництвом фосфатної сировини. Підприємство є містоутворюючим підприємством Кіровська та Апатитів.
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