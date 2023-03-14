У Росії спробували виправдати рішення продовжити зернову угоду лише на 60 днів

Росія згодна на продовження зернової угоди лише на 60 днів нібито через те, що вона не бачить прогресу щодо експорту російського продовольства та добрив.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання " РИА-Новости ", про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін.

"Як ви знаєте, вже було продовження української частини єдиного пакету на чергові 120 днів. Але ми бачимо, що немає змін, ми бачимо, що немає результатів. У цій ситуації ми не можемо продовжувати справу, ніби все відбувається гладко, без збоїв і без перекосів... Саме цим пояснюється те, що російською стороною було ухвалено рішення продовжити чорноморську зернову ініціативу не на 120, а на 60 днів", - сказав чиновник.

Представник країни-агресора стверджує, що після цього 60-денного періоду, на який РФ хоче продовжити зернову угоду, буде "оцінка прогресу" щодо реалізації угоди з ООН. І на цій основі Росія визначиться, чи продовжуватиме зернову угоду далі.

Варто зауважити, що дія зернової угоди спливає 18 березня. Але її планують продовжити. Поки що домовленості щодо терміну продовження досягти не вдалося.