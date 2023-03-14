В России попытались оправдать решение продлить зерновую сделку только на 60 дней

Россия согласна на продление зерновой сделки только на 60 дней якобы из-за того, что она не видит прогресса по экспорту российского продовольствия и удобрений.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание " РИА-Новости ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Как вы знаете, уже было продление украинской части единого пакета на очередные 120 дней. Но мы видим, что нет изменений, мы видим, что нет результатов. В этой ситуации мы не можем продолжать дело, как будто все проходит гладко, без сбоев и без перекосов… Именно этим объясняется то, что российской стороной было принято решение продлить черноморскую зерновую инициативу не на 120, а на 60 дней", - сказал чиновник.

Представитель страны-агрессора утверждает, что после этого 60-дневного периода, на который РФ хочет продлить зерновую сделку, будет "оценка прогресса" в вопросе реализации соглашения с ООН. И на этой основе Россия определится, продлевать ли зерновую сделку дальше.

Стоит заметить, что действие зерновой сделки истекает 18 марта. Но ее планируют продлить. Пока договоренности насчет срока продления достичь не удалось.