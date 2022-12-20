У Росії спостерігається значна нестача боєприпасів, - Держдеп США

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив, що у Росії не вистачає боєприпасів для відновлення наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами посадовця, Росія відчуває "значну" нестачу боєприпасів, що створює серйозну проблему на лінії фронту війни, і ті, кого Москва закликала приєднатися до її бойових сил, часто не були "згуртованими" підрозділами.
"Є багато речей, з якими росіяни мають справу з точки зору наявності необхідного обладнання та боєприпасів, які накладають певні обмеження на те, що вони можуть зробити", - сказав чиновник.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що росіяни можуть розпочати новий наступ уже у лютому.
Також ми писали, що у Росії розділилися думки щодо того, чи варто розпочинати новий наступ у війні проти України.
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