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У Росії спостерігається значна нестача боєприпасів, - Держдеп США

Фото: у Росії спостерігається значна нестача боєприпасів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив, що у Росії не вистачає боєприпасів для відновлення наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами посадовця, Росія відчуває "значну" нестачу боєприпасів, що створює серйозну проблему на лінії фронту війни, і ті, кого Москва закликала приєднатися до її бойових сил, часто не були "згуртованими" підрозділами.

"Є багато речей, з якими росіяни мають справу з точки зору наявності необхідного обладнання та боєприпасів, які накладають певні обмеження на те, що вони можуть зробити", - сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що росіяни можуть розпочати новий наступ уже у лютому.

Також ми писали, що у Росії розділилися думки щодо того, чи варто розпочинати новий наступ у війні проти України.

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