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В России наблюдается значительная нехватка боеприпасов, - Госдеп США

Фото: в России наблюдается значительная нехватка боеприпасов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что у России не хватает боеприпасов для возобновления наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на линии фронта войны, и те, кого Москва призвала присоединиться к ее боевым силам, часто не были "сплоченными" подразделениями.

"Есть много вещей, с которыми россияне имеют дело с точки зрения наличия необходимого оборудования и боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут сделать", - сказал он.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что россияне могут начать новое наступление уже в феврале.

Также мы писали, что в России разделились мнения относительно того, следует ли начинать новое наступление в войне против Украины.

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