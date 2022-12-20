В России наблюдается значительная нехватка боеприпасов, - Госдеп США

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что у России не хватает боеприпасов для возобновления наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на линии фронта войны, и те, кого Москва призвала присоединиться к ее боевым силам, часто не были "сплоченными" подразделениями.

"Есть много вещей, с которыми россияне имеют дело с точки зрения наличия необходимого оборудования и боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут сделать", - сказал он.