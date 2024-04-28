UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії спалахнула потужна пожежа біля заводу "КамАЗ" (фото, відео)

Фото: у Росії сталася поежаж біля заводу "КамАЗ" (t.me/chelnylife)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула поблизу заводу "КамАЗ" у Росії. У мережі показали кадри з місця інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Росіяни у соцмережах спочатку написали, що пожежа виникла на автоскладальному заводі "КамАЗ", який розміщений у місті Набережні Челни у Татарстані. Проте пізніше у мережі написали, що нібито біля заводу спалахнуло сміття.

У мережі показали кадри потужної пожежі. На відео помітно, що загоряння супроводжується сильним задимленням.

 

"КамАЗ" - це найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок. 

Головні виробничі потужності розташовані у Набережних Челнах.

З відкритих джерел також відомо, що "КамАЗ" є головним постачальником автомобільної техніки для російської армії.

Нагадаємо, раніше в Росії горіла меблева фабрика. Пожежа поширилася на щонайменше 3600 квадратних метрів. Її гасили понад 60 МНСників.

Також у російському Пітері повністю згорів великий склад онлайн-магазину. У момент загорянні на складі було мінімум 1000 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКамАЗПожежа