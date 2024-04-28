RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России вспыхнул мощный пожар возле завода "КамАЗ" (фото, видео)

Фото: в России произошел пожар возле завода "КамАЗ" (t.me/chelnylife)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул вблизи завода "КамАЗ" в России. В сети показали кадры с места инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Россияне в соцсетях сначала написали, что пожар возник на автосборочном заводе "КамАЗ", расположенном в городе Набережные Челны в Татарстане. Однако позже в сети написали, что якобы возле завода вспыхнул мусор.

В сети показали кадры мощного пожара. На видео заметно, что возгорание сопровождается сильным задымлением.

 

"КамАЗ" - это крупнейший российский производитель грузовых, легковых автомобилей, тракторов и комплектующих. Компания входит в десятку крупнейших производителей больших грузовиков.

Главные производственные мощности расположены в Набережных Челнах.

Из открытых источников также известно, что КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для российской армии.

Напомним, ранее в России горела мебельная фабрика. Пожар распространился на не менее 3600 квадратных метров. Ее гасили более 60 МЧСников.

Также в российском Питере полностью сгорел большой склад онлайн-магазина. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКамАЗПожар