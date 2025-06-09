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У Росії спалахнула масштабна пожежа в Казані

Фото: У Казані спалахнула масштабна пожежа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Казані сталася масштабна пожежа на одному з заводів. Горить ймовірно лакофарбовий цех.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та Astra.

У Кіровському районі Казані сьогодні вдень сталася масштабна пожежа.

За повідомленнями, чорний густий дим піднімається над містом і помітний з набережної Волги - з боку Аракчино та Юдіно, а також з центральної частини Казані.

Як пишуть російські ЗМІ, загорівся нібито лакофарбовий цех одного з місцевих заводів.

За їхніми даними імовірно, причиною займання стали несправності з цистерною, у якій зберігався розчинник.

Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, 3 червня у російській Нижегородській області на Заволзькому моторному заводі (ЗМЗ) прогримів вибух. На території об'єкта почалася сильна пожежа, щонайменше одна людина постраждала.

За даними SHOT, приблизно о 23:00 (за київським часом), з боку ЗМС прогримів сильний вибух і "було видно заграву від пожежі".

Крім того, 31 травня, у підмосковному Красногорську спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва калош і гумового взуття. Стовпи диму було видно навіть у Москві.

Але найцікавіше те, що пожежа була за 10 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

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