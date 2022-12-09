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В Росії соратник Навального отримав 9 років в'язниці за правду про війну

Фото: Ілля Яшин, російський опозиціонер (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міщанський райсуд Москви засудив російського опозиціонера Іллю Яшина до 8,5 років в'язниці через нібито "фейки" про злочинну армію Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання 7х7.

Зазначається, що під час судового процесу прокуратура вимагала для політика 9 років ув'язнення.

Кримінальну справу проти опозиціонера було порушено ще 12 липня через квітневий стрім Яшина про злочини російської армії в Бучі. Як зазначає слідство, політик нібито умисно поширював "фейки" про окупантів попри те, що знав про "сфабриковані" Україною фотографії та відео щодо наслідків окупації у Бучі.

Після затримання Яшина відправили в СІЗО. Правозахисна група "Меморіал" визнала його політичним в'язнем, а Мін'юст по російській класиці оголосив "іноагентом".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Яшина затримали у Москві ще в червні під час прогулянки.

Тим часом Олексій Навальний перебуває у в'язниці з січня 2021 року, коли повернувся до Росії після лікування в Німеччині від отруєння хімічною речовиною "Новачок".

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