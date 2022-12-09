В Росії соратник Навального отримав 9 років в'язниці за правду про війну

Зазначається, що під час судового процесу прокуратура вимагала для політика 9 років ув'язнення.

Кримінальну справу проти опозиціонера було порушено ще 12 липня через квітневий стрім Яшина про злочини російської армії в Бучі. Як зазначає слідство, політик нібито умисно поширював "фейки" про окупантів попри те, що знав про "сфабриковані" Україною фотографії та відео щодо наслідків окупації у Бучі.

Після затримання Яшина відправили в СІЗО. Правозахисна група "Меморіал" визнала його політичним в'язнем, а Мін'юст по російській класиці оголосив "іноагентом".