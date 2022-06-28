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В Москве задержали известного оппозиционного политика Яшина

Новина українською →
Москва, Вторник 28 июня 2022 08:18
В Москве задержали известного оппозиционного политика Яшина Фото: российский оппозиционер Илья Яшин (facebook.com/yashin.ilya)
Автор: Артур Родивилов

В Москве во время прогулки в парке сотрудники полиции задержали известного российского оппозиционера, депутата Красносельского муниципального округа РФ Илью Яшина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российской журналистки Ирины Баблоян.

По ее словам, оппозиционный политик был задержан во время прогулки, когда он сидел на лавочке. Задержанного доставили в полицейский участок "Лужники"

Впоследствии Баблоян стало известно, что оппозиционера обвиняют в неподчинении представителям полиции. Ему разрешили встретиться с адвокатом.

Ранее Яшина оштрафовали на 30 тысяч рублей (560 долларов - ред.) по статье о "дискредитации российской армии" после того, как он опубликовал фотографии 1969 года с протестов против войны во Вьетнаме.

Напомним, бывшего соратника Яшина - Алексея Навального в январе внесли в список террористов и экстремистов после того, как на него завели дело за якобы создание экстремистского сообщества.

Оппозиционер находится в тюрьме с января 2021 года, когда вернулся в Россию после лечения в Германии от отравления химическим веществом "Новичок".

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