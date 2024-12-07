У Росії скаржаться на вибухи в столиці Адигеї
В столиці Адигейської автономної області РФ місті Майкоп у ніч проти 7 грудня пролунало кілька вибухів. Вони були чутні, зокрема, в районі місцевого аеродрому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra та Telegram-канали.
Про вибухи в Майкопі російські медіа стали писати після другої години ночі за місцевим часом.
При цьому спочатку російські Telegram-канали вказували, що причиною інциденту начебто могли бути вибухи газових балонів.
Проте пізніше в мережі з'явилися повідомлення про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в районі столиці Республіки Адигея.
За даними Telegram-каналу SHOT, жителі Майкопа чули "щонайменше два потужні вибухи", і сталося це в районі місцевого аеродрому.
"Повітряна тривога в регіоні поки не оголошувалась, офіційної інформації поки що не було", - додають російські медіа.
Як уточнює видання Astra, після вибухів місцеві бачили стовп диму в мікрорайоні Черемушки.
Крім того, в мережі було оприлюднено кадри із "бавовною" в Майкопі.
Довідка: в Республіці Адигея розташована російська авіабаза "Ханська" - за 3 км на схід від станиці Ханська, і за 6 км на північний захід від міста Майкоп.
За відкритими даними, аеродром "Ханська" здатний приймати, серед іншого, літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18, а також вертольоти всіх типів.
Розташування аеродрому "Ханська" у Майкопі на карті (фото: скрін wikipedia.org)
Наразі на летовищі базується військова авіація - 272-а навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база, на оснащенні якої є літаки Л-39 і МіГ-23.
Додамо, поблизу Майкопу діяв ще один аеропорт "Майкоп".
До слова, відстань від Майкопу до ліні зіткнення в Україні, тобто до вільної від російських окупантів частини території країни, складає приблизно 440 км.
Вибухи в Адигеї під Майкопом
Нагадаємо, що у районі столиці російської Адигейської автономної області про вибухи повідомляють далеко не вперше. Так, у ніч на 10 жовтня в районі станиці Ханська під Майкопом, безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська". Неподалік аеродрому почалася пожежа.
Пізніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що на аеродромі "Ханська" в Адигеї було знищено склад з паливом.
У червні також повідомлялося про атаку безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї та Адигеї, де спалахнули пожежі.
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