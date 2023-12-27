У Росії скаржаться, що нібито українські дрони вночі пролітали у двох областях

За повідомленнями російських ЗМІ, нібито українські безпілотники пролітали над Білгородською та Ростовською областями.

"Вночі 27 грудня над територією Ростовської області силами ППО збито безпілотник. Наслідки на землі уточнюються", - заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Міністерство оборони, у свою чергу, заявило, що обидва безпілотники збили.

"Дежурними засобами ППО два українські БпЛА знищені над територіями Білгородської та Ростовської областей", - заявили у відомстві.

Атака по територіях РФ та тимчасово окупованих територій України

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Окупаційна "влада" оголосила про ракетну небезпеку.

Також вночі 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте у матеріалі РБК-Україна.

До речі, ми повідомляли, що кількох російських військових поранено ударом безпілотника в Білгородській області Росії.