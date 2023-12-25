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Трьох російських військових поранено ударом безпілотника в Білгородській області

Росія, Понеділок 25 грудня 2023 12:05
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Трьох російських військових поранено ударом безпілотника в Білгородській області Фото: дрон прилетів у Білгородську область (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Трьох військових російської армії поранено внаслідок удару безпілотника у Білгородській області біля кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

За даними ASTRA, трьох російських військових було госпіталізовано напередодні з різними пораненнями до лікарні в Борисівському районі.

Поранення військові отримали внаслідок атаки БПЛА у Білгородському районі регіону, за 2 кілометри від села Наумовка.

Трьох російських військових поранено ударом безпілотника в Білгородській області

Нагадаємо, російська армія від початку війни обстрілює Україну з території прикордонних областей. Ці російські області також зазнають ударів БПЛА.

Бійці батальйону легіону "Свобода Росії" у грудні здійснили рейд на територію Білгородської області. Під час нього вдалося ліквідувати кілька військових РФ.

Бійці легіону "Свобода Росії", що воюють на боці України, знищили в Білгородській області ворожий комплекс дальньої візуальної розвідки "Муром-П".

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