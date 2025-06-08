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В Росії скаржаться на атаку дронів: під Москвою закривали аеропорти

Москва, Неділя 08 червня 2025 08:45
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В Росії скаржаться на атаку дронів: під Москвою закривали аеропорти Фото: росіяни скаржатья на атаку дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міноборони Росії заявило про відбиття атаки дронів над російськими регіонами. Вночі аеропорти поблизу Москви закривали на зліт та виліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Як заявляли в Росавіації, обмеження вводили в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Калуга". Лише вранці, близько 7 години, обмеження на роботу цих аеропортів були зняті.

У російському Міноборони також відзвітували, що сили протиповітряної оборони нібито збили 61 безпілотник. Про те, скільки безпілотників було загалом, та скільки з них досягли цілей, у російському міністерстві змовчали.

Атака дронів на Росію

Нагадаємо, вночі дрони атакували російську Тульську область. У Новомосковську пролунали вибухи, після яких почалася пожежа на хімічному підприємстві "Азот".

Згодом губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку дронів на завод "Азот", але заявив, що пожежу ліквідували. В результаті пожежі нібито постраждали двоє людей.

Це вже друга атака дронів на російський завод "Азот" за два тижні. Завод виробляє хімічні речовини, які можуть використовуватися у військових цілях.

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Атака дронів Російська Федерація Москва
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