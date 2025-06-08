В Росії скаржаться на атаку дронів: під Москвою закривали аеропорти

Міноборони Росії заявило про відбиття атаки дронів над російськими регіонами. Вночі аеропорти поблизу Москви закривали на зліт та виліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське державне агентство ТАСС .

Як заявляли в Росавіації, обмеження вводили в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Калуга". Лише вранці, близько 7 години, обмеження на роботу цих аеропортів були зняті.

У російському Міноборони також відзвітували, що сили протиповітряної оборони нібито збили 61 безпілотник. Про те, скільки безпілотників було загалом, та скільки з них досягли цілей, у російському міністерстві змовчали.