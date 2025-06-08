В России жалуются на атаку дронов: под Москвой закрывали аэропорты

Минобороны России заявило об отражении атаки дронов над российскими регионами. Ночью аэропорты вблизи Москвы закрывали на взлет и вылет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Как заявляли в Росавиации, ограничения вводили в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Калуга". Только утром, около 7 часов, ограничения на работу этих аэропортов были сняты. В российском Минобороны также отчитались, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 61 беспилотник. О том, сколько беспилотников было в целом, и сколько из них достигли целей, в российском министерстве умолчали.