UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії силовики готуються до протестів. Співробітників спецполку піднято по тривозі

Фото: у Росії силовики готуються до протестів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії на тлі анонсованих антивоєнних протестів по тривозі піднято співробітників спецполку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як стверджує російський Telegram-канал Baza, акцію руху "Весна" із закликами виходити на вулиці російських міст проти мобілізації вже побачили у силових структурах.

"Поліцейських, у тому числі 1-ї та 2-ї спецполки, по тривозі збирають до 14 години. Усі співробітники мають бути в касках, зі щитами та палицями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей.

Пізніше російський рух "Весна" анонсував акцію протесту проти мобілізації. Старт акції заплановано сьогодні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМобілізація в Росії