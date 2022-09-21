В России силовики готовятся к протестам. Сотрудники спецполка подняты по тревоге

В России на фоне анонсированных антивоенных протестов по тревоге подняты сотрудники спецполка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как утверждает российский Telegram-канал Baza, акцию движения "Весна" с призывами выходить на улицы российских городов против мобилизации уже увидели в силовых структурах.
"Полицейских, в том числе 1-й и 2-й спецполки, по тревоге собирают к 14 часам. Все сотрудники должны быть в касках, с щитами и дубинками", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.
Позже российское движение "Весна" анансировало акцию протеста против мобилизации. Старт акции запланирован сегодня.
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