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У Росії сильна пожежа охопила столицю Бурятії, оголошено евакуацію (відео)

Ілюстративне фото: у Росії почалася сильна пожежа в Бурятії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бурятії почалася сильна лісова пожежа, яка швидко поширюється через ураган. Полум'я вже дійшло до Улан-Уде (столиці Бурятії).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram.

За інформацією Telegram-каналу, у Бурятії зараз горить понад 100 гектарів лісу. Сильний вітер призвів до того, що пожежа вже в Улан-Уде і перекинулася на споруди у передмісті.

Місцеві жителі зазначають, що горять, зокрема, житлові будинки. Але влада цього не визнає і стверджує лише про те, що загорілися "нежитлові споруди".

В Улан-Уде поки що зафіксували п'ять осередків пожежі. На цьому тлі місцева влада оголосила евакуацію. Ситуація стає гіршою через ураган.

Прорив греблі в Орську

Нагадаємо, нещодавно російське місто Орськ Оренбурзької області затопило. Причиною цього був прорив дамби.

Місцева влада закликала мешканців до термінової евакуації на тлі такого катаклізму. Загалом планували вивезти близько 11 тисяч росіян.

Внаслідок повені відомо про жертви серед місцевих жителів.

Більш детально про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяПожежаБурятия