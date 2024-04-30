В России сильный пожар охватил столицу Бурятии, объявлена эвакуация (видео)

В Бурятии начался сильный лесной пожар, который быстро распространяется из-за урагана. Пламя уже дошло до Улан-Удэ (столицы Бурятии).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.
По информации Telegram-канала, в Бурятии сейчас горит более 100 гектаров леса. Сильный ветер привел к тому, что пожар уже в Улан-Удэ и перекинулся на постройки в пригороде.
Местные жители отмечают, что горят, в частности, жилые дома. Но власти этого не признают и утверждают только о том, что загорелись "нежилые постройки".
В Улан-Удэ пока зафиксировали пять очагов пожара. На этом фоне местные власти объявили эвакуацию. Ситуация становится хуже из-за урагана.
Напомним, недавно российский город Орск Оренбургской области затопило. Причиной этому был прорыв дамбы.
Местные власти призывали жителей к срочной эвакуации на фоне такого катаклизма. Всего планировали вывезти около 11 тысяч россиян.
В результате наводнения известно о жертвах среди местных жителей.
Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.
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