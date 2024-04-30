В России сильный пожар охватил столицу Бурятии, объявлена эвакуация (видео)

По информации Telegram-канала, в Бурятии сейчас горит более 100 гектаров леса. Сильный ветер привел к тому, что пожар уже в Улан-Удэ и перекинулся на постройки в пригороде.

Местные жители отмечают, что горят, в частности, жилые дома. Но власти этого не признают и утверждают только о том, что загорелись "нежилые постройки".

В Улан-Удэ пока зафиксировали пять очагов пожара. На этом фоне местные власти объявили эвакуацию. Ситуация становится хуже из-за урагана.