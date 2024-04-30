RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России сильный пожар охватил столицу Бурятии, объявлена эвакуация (видео)

Иллюстративное фото: в России начался сильный пожар в Бурятии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Бурятии начался сильный лесной пожар, который быстро распространяется из-за урагана. Пламя уже дошло до Улан-Удэ (столицы Бурятии).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

По информации Telegram-канала, в Бурятии сейчас горит более 100 гектаров леса. Сильный ветер привел к тому, что пожар уже в Улан-Удэ и перекинулся на постройки в пригороде. 

 

Местные жители отмечают, что горят, в частности, жилые дома. Но власти этого не признают и утверждают только о том, что загорелись "нежилые постройки". 

В Улан-Удэ пока зафиксировали пять очагов пожара. На этом фоне местные власти объявили эвакуацию. Ситуация становится хуже из-за урагана. 

Прорыв дамбы в Орске

Напомним, недавно российский город Орск Оренбургской области затопило. Причиной этому был прорыв дамбы.

Местные власти призывали жителей к срочной эвакуации на фоне такого катаклизма. Всего планировали вывезти около 11 тысяч россиян.

В результате наводнения известно о жертвах среди местных жителей.

Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожарБурятия