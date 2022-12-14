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У Росії серед військових точаться суперечки щодо ведення війни, - британська розвідка

Фото: у Росії виникли суперечки щодо ведення війни проти України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Серед російських військових точаться суперечки щодо ведення війни проти України. Зокрема, дехто вважає, що керівництво неправильно обрало стратегії планування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Британська розвідка наводить недавні заяви терориста та бойовика Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Він стверджує, що два місяці провів на передовій у складі батальйону так званої "ДНР". Гіркін висміяв накази керівництва армії РФ будувати великі позиційні оборонні споруди, ставлячи під сумнів їх корисність у сучасній війні. Бойовик заявив про "кризу стратегічного планування".

"Його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у військовій спільноті Росії", - зазначили у розвідці.

При цьому британські розвідники не можуть підтвердити чутки про звільнення глави Генштабу РФ Валерія Герасимова. Проте відомо, що напруга серед військових дійшла і до верхівки.

Нагадаємо, у ЗСУ зазначили, що російські війська попри зміну тактики на сході України не можуть прорвати оборону наших захисників.

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