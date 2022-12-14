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В России среди военных возникли споры о ведении войны, - британская разведка

Фото: в России возникли споры о ведении войны против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Среди российских военных возникли споры о ведении войны против Украины. В частности, некоторые считают, что руководство неправильно избрало стратегии планирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка приводит недавние заявления террориста и боевика Игоря Гиркина (Стрелкова). Он утверждает, что два месяца провел на передовой в составе батальона так называемой "ДНР". Гиркин высмеял приказы руководства армии РФ строить крупные позиционные оборонительные сооружения, подвергая сомнению их полезность в современной войне. Боевик заявил о "кризисе стратегического планирования".

"Его комментарии подчеркивают бурные дебаты по ведению войны, которые продолжаются в военном сообществе России", - отметили в разведке.

При этом британские разведчики не могут подтвердить слухи об увольнении главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. Однако известно, что напряжение среди военных дошло и до верхушки.

Напомним, в ВСУ отметили, что российские войска, несмотря на смену тактики на востоке Украины, не могут прорвать оборону наших защитников.

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