В России на сайте по усыновлению появились 4 анкеты похищенных украинских детей, - FT
На российских сайтах по усыновлению появились четыре новых анкеты похищенных украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, на российских сайтах по усыновлению появилась информация о четырех украинских детях, которые были похищены россиянами в первые месяцы полномасштабного вторжения.
Для идентификации детей были использованы инструменты распознавания изображений, публичные записи, интервью с украинскими чиновниками и родственниками детей.
Полученные данные лишь дополняют те доказательства, которые, по мнению Международного уголовного суда, украинских чиновников и правовых экспертов, указывают на вероятные военные преступления и преступления против человечности, совершенные Россией.
По данным издания, дети были похищены из государственных интернатов и разлучены со своими опекунами и родственниками в городах, которые попали под контроль российской армии.
Возраст детей, по данным FT, от восьми до 15 лет.
Ордеры на арест представителей РФ
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге уже выдавал ряд ордеров на арест российских чиновников и военных. Первыми свои ордера на арест получили российский диктатор Владимир Путин и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Отметим, что Львов-Белов усыновил незаконно депортированного ребенка из Мариуполя. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.
Напомним, что Украина продолжает бороться за увольнение похищенных детей и возвращение их в Украину. В частности, ГУР запустило реестр "похитителей" детей из Украины.
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