У Росії розглядають питання загальної мобілізації та закриття кордонів, - Данілов

У Кремлі наразі обговорюють питання оголошення загальної мобілізації в країні. Не виключено, що закриють кордони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.
"Є інформація, що можуть взагалі не випускати чоловіків до 65 років", - зазначив посадовець.
Данілов наголосив, що агресора давно потрібно огородити парканом. Цивілізовний світ вже мав би закрити Росію раз і назавжди.
"Аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати. Там на сьогоднішній день розглядається питання загальної мобілізації", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, Данілов заявив, що РФ має переглянути свою агресивну політику стосовно цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території лише збільшуватиметься.
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