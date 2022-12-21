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У Росії розглядають питання загальної мобілізації та закриття кордонів, - Данілов

Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Кремлі наразі обговорюють питання оголошення загальної мобілізації в країні. Не виключено, що закриють кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Є інформація, що можуть взагалі не випускати чоловіків до 65 років", - зазначив посадовець.

Данілов наголосив, що агресора давно потрібно огородити парканом. Цивілізовний світ вже мав би закрити Росію раз і назавжди.

"Аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати. Там на сьогоднішній день розглядається питання загальної мобілізації", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов заявив, що РФ має переглянути свою агресивну політику стосовно цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території лише збільшуватиметься.

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Олексій ДаніловВійна Росії проти України