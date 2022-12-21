У Росії розглядають питання загальної мобілізації та закриття кордонів, - Данілов

"Є інформація, що можуть взагалі не випускати чоловіків до 65 років", - зазначив посадовець.

Данілов наголосив, що агресора давно потрібно огородити парканом. Цивілізовний світ вже мав би закрити Росію раз і назавжди.

"Аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати. Там на сьогоднішній день розглядається питання загальної мобілізації", - додав секретар РНБО.