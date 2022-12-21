В России рассматривают вопрос всеобщей мобилизации и закрытия границ, - Данилов

"Есть информация, что могут вообще не выпускать мужчин до 65 лет", - отметил чиновник.

Данилов подчеркнул, что агрессора давно нужно оградить забором. Цивилизовный мир уже должен был закрыть Россию раз и навсегда.

"Чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права уезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос общей мобилизации", - добавил секретарь СНБО.