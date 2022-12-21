RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России рассматривают вопрос всеобщей мобилизации и закрытия границ, - Данилов

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Кремле сейчас обсуждается вопрос объявления всеобщей мобилизации в стране. Не исключено, что закроют границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Есть информация, что могут вообще не выпускать мужчин до 65 лет", - отметил чиновник.

Данилов подчеркнул, что агрессора давно нужно оградить забором. Цивилизовный мир уже должен был закрыть Россию раз и навсегда.

"Чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права уезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос общей мобилизации", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов заявил, что РФ должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет только увеличиваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловВойна России против Украины