ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії розглядають питання загальної мобілізації та закриття кордонів, - Данілов

Новость на русском →
Середа 21 грудня 2022 02:47
У Росії розглядають питання загальної мобілізації та закриття кордонів, - Данілов Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Кремлі наразі обговорюють питання оголошення загальної мобілізації в країні. Не виключено, що закриють кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Є інформація, що можуть взагалі не випускати чоловіків до 65 років", - зазначив посадовець.

Данілов наголосив, що агресора давно потрібно огородити парканом. Цивілізовний світ вже мав би закрити Росію раз і назавжди.

"Аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати. Там на сьогоднішній день розглядається питання загальної мобілізації", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов заявив, що РФ має переглянути свою агресивну політику стосовно цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території лише збільшуватиметься.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Данілов Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський приїхав у Бахмут
Зеленський приїхав у Бахмут
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах