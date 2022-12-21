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В России рассматривают вопрос всеобщей мобилизации и закрытия границ, - Данилов

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Среда 21 декабря 2022 02:47
В России рассматривают вопрос всеобщей мобилизации и закрытия границ, - Данилов Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Кремле сейчас обсуждается вопрос объявления всеобщей мобилизации в стране. Не исключено, что закроют границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Есть информация, что могут вообще не выпускать мужчин до 65 лет", - отметил чиновник.

Данилов подчеркнул, что агрессора давно нужно оградить забором. Цивилизовный мир уже должен был закрыть Россию раз и навсегда.

"Чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права уезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос общей мобилизации", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов заявил, что РФ должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет только увеличиваться.

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