У Росії розбився військовий літак Су-25

У Ростовській області вчора вдень розбився штурмовик Су-25. Про його падіння стало відомо лише сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 161.ru.
Су-25 вилетів з аеродрому в/год 75391 на бойовий виліт. За словами джерела в силових структурах РФ, літак упав 9 жовтня неподалік хутора Рогалик у Міллерівському районі. Повідомляється, що в результаті краху російського реактивного штурмовика пілот загинув - через систему катапультування, що не спрацювала, він не зміг залишити літак.
Таким чином, за 9 жовтня в Ростовській області впало як мінімум два російські військові літаки. В обох випадках головною причиною аварії розглядається технічна несправність.
Нагадаємо, що вчора в Ростовській області впав літак Су-24 . За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.
Також раніше у мережі з'явилося відео знищення українськими військовими російського літака Су-34. Це сталося під час контрнаступу на сході України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.