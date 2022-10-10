UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії розбився військовий літак Су-25

Фото: російський літак Су-25 розбився у Ростовській області РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Ростовській області вчора вдень розбився штурмовик Су-25. Про його падіння стало відомо лише сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 161.ru.

Су-25 вилетів з аеродрому в/год 75391 на бойовий виліт. За словами джерела в силових структурах РФ, літак упав 9 жовтня неподалік хутора Рогалик у Міллерівському районі. Повідомляється, що в результаті краху російського реактивного штурмовика пілот загинув - через систему катапультування, що не спрацювала, він не зміг залишити літак.

Таким чином, за 9 жовтня в Ростовській області впало як мінімум два російські військові літаки. В обох випадках головною причиною аварії розглядається технічна несправність.

Нагадаємо, що вчора в Ростовській області впав літак Су-24 . За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.

Також раніше у мережі з'явилося відео знищення українськими військовими російського літака Су-34. Це сталося під час контрнаступу на сході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниРосійська ФедераціяСу-25